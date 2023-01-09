В Волгоградской области в пользу искусанного бродячими собаками мальчика взыскали 293 тыс. рублей

В Волжском Волгоградской области по решению суда с местной администрации взыскали компенсацию ущерба и морального вреда в пользу ребенка, на которого напали бездомные собаки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Установлено, что летом 2021 года ее восьмилетний сын приехал из Нового Уренгоя к бабушке в Волжский на каникулы. 2 июля того же года на мальчика напала стая бездомных собак. По результатам осмотра у ребенка выявили множественные укушенные раны. Ему потребовалась операция под общим наркозом и вакцинация против бешенства.

Мать мальчика просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда и стоимость расходов на лечение. В роли ответчика выступила администрация Волжского, поскольку, в силу действующего законодательства, муниципалитет должен организовать отлов и содержание безнадзорных животных.

В пользу потерпевшего взыскано 250 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, 7976 руб. расходов на лечение и судебные расходы – 35,3 тыс. руб.

Представитель ответчика обжаловал решение суда, однако Волгоградский областной суд оставил его в силе.

Марина Ковалева