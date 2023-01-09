Один из основателей Business Class покинул издание

Как стало известно «Ъ-Прикамье», главный редактор пермского делового еженедельника Business Class Вадим Сковородин покинул пост. С 9 января 2023 года редакцией руководит Владимир Владимиров, в нулевых годах работавший в Business Class журналистом. Эти сведения «Ъ-Прикамье» подтвердила гендиректор издания Светлана Мазанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Владимир стоял у истоков создания Business Class, был в первом составе редакции. Он, безусловно, обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы руководить изданием — как бумажной, так и интернет-версией. Что касается меня, то я принял решение заняться несколькими собственными проектами. Они не связаны с медиа»,— рассказал «Ъ-Прикамье» господин Сковородин.

По данным «Ъ-Прикамье», бывший главред BC в данный момент находится не в РФ.

Что касается Владимира Владимирова, то он в последние годы возглавлял ООО «Медиакуб», которое развивает СМИ в Губахе.

Business Class издается с 2004 года. Издатель — ООО «Центр деловой информации». Выручка в 2021 году составляла 68 млн руб., чистая прибыль — 16 млн руб.