Небольшое потепление придет в Удмуртию во второй половине недели

В ночь на 10 января в Удмуртии пройдет небольшой снег, а температура воздуха составит -28..-33°С. Днем столбик термометра повысится до -23..-28°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики. На дорогах сохранится гололедица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

11 января осадков также не ожидается, а температура воздуха в ночные часы составит -26..-31°С, днем — -18..-23°С. 12 января местами пройдет небольшой снег. Столбик термометра ночью окажется в пределах -18..-23°С, днем — -11..-16°С.

По предварительному прогнозу, 13-15 января температурный фон продолжит повышаться, однако сохранится ниже своих климатических норм. Так, ночью столбик термометра опустится до -13..-18°С, днем — -10..-15°С. Существенных осадков не предвидится, однако порывы ветра усилятся до 7-12 м/с.