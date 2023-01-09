В Хадыженске при пожаре в частном доме погиб восьмилетний ребенок

В Хадыженске в частном доме произошел пожар, во время которого погибла 8-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Пожар произошел 8 января, когда ребенок остался дома один. Ее родители еще с двумя детьми находились в это время в гостях у родственников. Через некоторое время после отъезда родителей в одной из комнат дома произошло возгорание. Его увидели соседи и вызвали на место пожарную службу. Специалисты локализовали пожар и нашли тело девочки.

Предварительной причиной пожара могла стать неисправность печи. По факту гибели ребенка Горячеключевский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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