В Челябинской области уровень исполнения нацпроектов в 2022 году составил 99%

По итогам 2022 году кассовое исполнение национальных проектов в Челябинской области достигло 99%. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на первом аппаратном совещании в правительстве региона в 2023 году.

По словам губернатора, показатель по исполнению нацпроектов на 1 января существенно выше уровня предыдущего года, более того, это лучший результат за все время. Так, на 100% были израсходованы федеральные средства по нацпроектам «Экология», «Культура», «Образование», «Безопасные и качественные дороги», «Туризм», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда».

Помимо этого Алексей Текслер поставил задачи на 2023 год. В первую очередь речь идет о заключении контрактов. «На все стройки, ремонты, приобретение оборудования и прочее нужно заключить контракты в течение первого квартала. Для этого необходимо все госпрограммы актуализировать до 1 февраля текущего года»,– подчеркнул губернатор. По его словам, 2023 год –важнейший с точки зрения достижения целей национального развития и исполнения нацпроектов.