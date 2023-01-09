Расходы уральцев перед Новым Годом выросли на 6%

В декабре 2022 года покупательская активность жителей Уральского федерального округа (УрФО) оказалась на 9% выше, чем в 2021-м году, а расходы выросли на 6%, следует из аналитики Сбера. Так, покупки в супермаркетах уральцы стали совершать на 12% чаще, а ходить в рестораны — на 20%. Спрос на авиабилеты вырос на 36%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Подарки перед Новым годом в декабре 2022 года жители УрФО совершали заранее. Непосредственно перед праздниками снизились расходы на бытовую технику, электронику, одежду, обувь и автотовары. Пик покупок в этих категориях пришелся 12-25 декабря.

Покупательская активность в новогодние каникулы 2023 года оказалось на уровне 2022 года. При этом в новогодние праздники выросло количество заказов на доставку готовой еды из кафе и ресторанов (+11%), а также вырос спрос на услуги в сфере здоровья (+8%) такси (+7%).

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