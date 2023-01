Правила звука

На Disney+ показывают фильм Мэри Маккартни «Если бы эти стены могли петь», рассказывающий о лондонской студии Abbey Road. Что интересовало авторов кроме того, что на этой студии записывались The Beatles, выяснил Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фильм «Если бы эти стены могли петь» — продолжение разговора, начатого в период выпуска альбома «McCartney III»

Фото: Disney+ Фильм «Если бы эти стены могли петь» — продолжение разговора, начатого в период выпуска альбома «McCartney III»

Фото: Disney+

В природе существует не так много документальных фильмов, в которых звукозаписывающая студия оказывается в главной роли. Вспоминаются разве что фильм солиста Foo Fighters Дейва Грола «Sound City» и «У подножия вулкана» — лента о студии, которую продюсер The Beatles Джордж Мартин построил на острове Монтсеррат. Странно, что до сих пор не было большого фильма об Abbey Road — великой лондонской студии, увековеченной в названии альбома тех же The Beatles.

За дело взялась старшая дочь Пола и Линды Маккартни Мэри. Она фотограф, а в видеоформате до сих пор занималась преимущественно веганскими кулинарными программами — ее шоу «Mary McCartney Serves It Up» даже выдвинули на «Эмми». Мэри Маккартни попала в студию Abbey Road еще в младенчестве. Вряд ли она помнит, как The Beatles записывали там одноименный альбом, ей тогда еще не было и года. Однако в семейном архиве остались фото, а главное — осталась большая легенда, и госпожа Маккартни, конечно, ощущает себя ее частью, как и ее брат Джеймс, рок-музыкант, и сестра Стелла, модельер.

Мэри Маккартни рассказывает историю Abbey Road Studios с момента ее основания, с 1931 года. Надо отдать должное, Мэри Маккартни тратит достаточно времени на историю записи классических произведений, начиная со студийных сессий композитора Эдварда Элгара и Лондонского симфонического оркестра и продолжая сессиями виолончелистки Жаклин Дюпре и пианиста и дирижера Даниэля Баренбойма. Но главное блюдо —это, конечно, рок-н-ролл.

Гидом по рок-н-ролльным записям, сделанным в студии Abbey Road, стал сын Джорджа Мартина Джайлс, который уже много лет отвечает за архивы The Beatles и разного рода ремиксы и ремастеринг их классики. А первым из рок-н-ролльщиков на экране появляется Клифф Ричард, которому сейчас 82 года. Он попал в студию Abbey Road еще до The Beatles.

Студийное волшебство The Beatles напрямую связано с их гамбургским опытом ежедневных клубных выступлений и гением Джорджа Мартина как саундпродюсера. Ринго Старр в этом фильме называет The Beatles «уличной группой», которая была способна работать без отдыха. Первый альбом был записан за один день, и в фильме видно, насколько сфокусирован был на работе продюсер, насколько точно он знал, чего хочет добиться от группы. При этом все партии были записаны всего на две дорожки. В это сложно поверить сегодня, особенно если смотришь «Если бы эти стены могли петь» после фильма «Sound City», живописующего культуру дорогих студий с многоканальными пультами.

Но это еще цветочки. Вся сложнейшая песня «A Day in the Life» была записана на четыре дорожки. Причем целый симфонический оркестр — идея с оркестровым фрагментом появилась у Пола Маккартни прямо во время записи песни — уместился на одну дорожку. Ни группа, ни продюсер, ни оркестр ничего подобного раньше не делали. Но студия позволила их фантазии зайти максимально далеко.

Еще одна важная веха истории Abbey Road — запись музыки к бондиане. Несомненное меломанское удовольствие — воспоминания Джимми Пейджа, который еще до триумфа с Led Zeppelin был востребованным сессионным музыкантом, а в студию Abbey Road впервые попал в 17 лет. Так вот, в фильме Мэри Маккартни он рассказывает о записи музыки Джона Барри к фильму «Голдфингер» и о том, как буквально на расстоянии вытянутой руки от него пела Ширли Бесси. Здесь Мэри Маккартни подклеивает старое интервью самой Ширли Бесси, и зритель получает объемную картину создания шедевра буквально из первых рук. Певице нужно было держать последнюю ноту, пока не закончатся титры, и в конце она просто упала без чувств. К слову, Ширли Бесси, как и Клифф Ричард, жива-здорова, вот недавно на цифровых платформах вышла видеоверсия концерта «The Sound of 007: Live from the Royal Albert Hall», состоявшегося в октябре 2022 года. Там она поет «Diamonds are forever» и «Goldfinger». Может быть, это воздух студии Abbey Road оказался таким целебным.

Еще одно чудо Abbey Road — Pink Floyd и их работа над альбомом «The Dark Side of the Moon». Ценно то, что о пластинке в фильме рассказывают два непримиримых оппонента и одновременно два носителя ДНК Pink Floyd — Дэвид Гилмор и Роджер Уотерс. Естественно, вместе в кадре их нет. Но рассказ одного дополняет воспоминания другого, и это захватывающее повествование. «Мне кажется невероятным, что такое было в принципе возможно»,— говорит Дэвид Гилмор, спустя почти 50 лет после выхода «The Dark Side of the Moon».

Каждая из значимых работ, о которых рассказывается в фильме, была не только талантливой в музыкальном плане, но и новаторской с точки зрения технологии записи. В фильме нашлось место для рассказа и о руководителях студии, и об инженерах, стоявших в тени музыкантов и продюсеров. Однако техническая сторона записи легендарных альбомов все же занимает гораздо меньше места, чем монологи звезд. И если кто-то из действующих звукорежиссеров решит посмотреть фильм, чтобы узнать что-то новое о микрофонах или особенностях акустики студийных помещений, вряд ли их ждет что-то, чего они до сих пор не знали. Все же фильм Мэри Маккартни прежде всего сфокусирован на сиянии легенд. Как и множество лент и целых сериалов с участием ее отца, вышедших в последние три года. В этом смысле «Если бы эти стены могли петь» — скорее, продолжение и расширение разговора, начатого в период выпуска альбома «McCartney III» (2020), нежели исторический документ, имеющий самостоятельную ценность.