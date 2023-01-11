Как не дать исчезнуть связям между нейронами

Сотрудники лаборатории молекулярной нейродегенерации подведомственного Минобрнауки России Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) разработали новый препарат, который в будущем может помочь справиться с болезнью Альцгеймера. Ученые провели ряд доклинических испытаний, в ходе которых лекарственное соединение продемонстрировало терапевтический эффект. В результате его действия перестают нарушаться контакты между клетками в головном мозге и улучшается память.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трансгенная мышь с диагнозом Альцгеймера

Фото: Пресс-служба СПбПУ Трансгенная мышь с диагнозом Альцгеймера

Фото: Пресс-служба СПбПУ

Болезнь Альцгеймера существенно ухудшает качество жизни человека: он начинает забывать простые вещи — например, где оставил ключи, мобильный телефон, а затем и более сложные — имена и лица родственников. В настоящее время в мире фиксируется уверенный рост заболеваемости болезнью Альцгеймера. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году такой диагноз может быть поставлен почти 140 млн жителей планеты.

Студентка четвертого курса СПбПУ Даша Мелентьева, соавтор научной статьи, готовит растворы для определения генотипа мышей

Фото: Пресс-служба СПбПУ

Лечение, которое существует для этой болезни сейчас, остается дорогостоящим и не всегда эффективным, отмечают ученые. «Мы считаем, что болезнь Альцгеймера начинается с разрушения контактов между нейронами в головном мозге, и если мы сможем замедлить процесс утраты связей, то, соответственно, отсрочим наступление симптомов заболевания. Наш препарат направлен на ограничение утраты связей между клетками и помогает мозгу сохранить память»,— пояснила Елена Попугаева, доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ.

В ходе исследований ученые определили соединение и сумели прицельно направить его на молекулу-мишень, активируя и меняя его функцию. Предложенный учеными препарат был испытан на модельных мышах с нарушениями памяти. При внутрибрюшинном введении в организм вещество успешно преодолевало гематоэнцефалический барьер, проникая до клеток головного мозга, и оказывало положительное воздействие: у животных улучшалась память. Следующим этапом работы ученых станет анализ на токсичность и мутагенность. С помощью специальных тестов они поймут, есть ли у препарата побочные действия (задержка дыхания, рост давления, снижение веса, летальность и другие). Затем будет определена оптимальная дозировка. После лабораторных опытов можно будет перейти к клиническим испытаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Микрофотографии дендритного фрагмента нейрона гиппокампа мыши. А — в условиях амилоидной токсичности контакты, формируемые выростами (шипиками) на теле дендрита, разрушены. Б — тестируемый препарат в концентрации 100 нМ в присутствии амилоидной токсичности восстанавливает структуру шипиков, увеличивая число контактов между нейронами

Фото: Пресс-служба СПбПУ Микрофотографии дендритного фрагмента нейрона гиппокампа мыши. А — в условиях амилоидной токсичности контакты, формируемые выростами (шипиками) на теле дендрита, разрушены. Б — тестируемый препарат в концентрации 100 нМ в присутствии амилоидной токсичности восстанавливает структуру шипиков, увеличивая число контактов между нейронами

Фото: Пресс-служба СПбПУ

Ученые лаборатории молекулярной нейродегенерации занимаются исследованием болезни Альцгеймера уже десять лет. Лаборатория была создана в 2012 году в результате победы в конкурсе мегагрантов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. «Рост и становление лаборатории стали возможны во многом благодаря тому, что студенты, которые начинали здесь работать с момента открытия и для которых были созданы условия, как в лучших лабораториях мира, уже набрались опыта и превратились в зрелых и самостоятельных ученых. Это и было главной целью программы мегагрантов Минобрнауки России, в рамках которой была создана наша лаборатория молекулярной нейродегенерации»,— подчеркнул доктор биологических наук, основатель и заведующий лабораторией молекулярной нейродегенерации Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Илья Безпрозванный. Напомним, что программа мегагрантов реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты».

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