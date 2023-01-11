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Как не дать исчезнуть связям между нейронами

Петербургские ученые тестируют новый препарат для лечения больных Альцгеймером

Сотрудники лаборатории молекулярной нейродегенерации подведомственного Минобрнауки России Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) разработали новый препарат, который в будущем может помочь справиться с болезнью Альцгеймера. Ученые провели ряд доклинических испытаний, в ходе которых лекарственное соединение продемонстрировало терапевтический эффект. В результате его действия перестают нарушаться контакты между клетками в головном мозге и улучшается память.

Трансгенная мышь с диагнозом Альцгеймера

Трансгенная мышь с диагнозом Альцгеймера

Фото: Пресс-служба СПбПУ

Трансгенная мышь с диагнозом Альцгеймера

Фото: Пресс-служба СПбПУ

Болезнь Альцгеймера существенно ухудшает качество жизни человека: он начинает забывать простые вещи — например, где оставил ключи, мобильный телефон, а затем и более сложные — имена и лица родственников. В настоящее время в мире фиксируется уверенный рост заболеваемости болезнью Альцгеймера. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году такой диагноз может быть поставлен почти 140 млн жителей планеты.

Студентка четвертого курса СПбПУ Даша Мелентьева, соавтор научной статьи, готовит растворы для определения генотипа мышей

Студентка четвертого курса СПбПУ Даша Мелентьева, соавтор научной статьи, готовит растворы для определения генотипа мышей

Фото: Пресс-служба СПбПУ

Лечение, которое существует для этой болезни сейчас, остается дорогостоящим и не всегда эффективным, отмечают ученые. «Мы считаем, что болезнь Альцгеймера начинается с разрушения контактов между нейронами в головном мозге, и если мы сможем замедлить процесс утраты связей, то, соответственно, отсрочим наступление симптомов заболевания. Наш препарат направлен на ограничение утраты связей между клетками и помогает мозгу сохранить память»,— пояснила Елена Попугаева, доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ.

В ходе исследований ученые определили соединение и сумели прицельно направить его на молекулу-мишень, активируя и меняя его функцию. Предложенный учеными препарат был испытан на модельных мышах с нарушениями памяти. При внутрибрюшинном введении в организм вещество успешно преодолевало гематоэнцефалический барьер, проникая до клеток головного мозга, и оказывало положительное воздействие: у животных улучшалась память. Следующим этапом работы ученых станет анализ на токсичность и мутагенность. С помощью специальных тестов они поймут, есть ли у препарата побочные действия (задержка дыхания, рост давления, снижение веса, летальность и другие). Затем будет определена оптимальная дозировка. После лабораторных опытов можно будет перейти к клиническим испытаниям.

Микрофотографии дендритного фрагмента нейрона гиппокампа мыши. А — в условиях амилоидной токсичности контакты, формируемые выростами (шипиками) на теле дендрита, разрушены. Б — тестируемый препарат в концентрации 100 нМ в присутствии амилоидной токсичности восстанавливает структуру шипиков, увеличивая число контактов между нейронами

Микрофотографии дендритного фрагмента нейрона гиппокампа мыши. А — в условиях амилоидной токсичности контакты, формируемые выростами (шипиками) на теле дендрита, разрушены. Б — тестируемый препарат в концентрации 100 нМ в присутствии амилоидной токсичности восстанавливает структуру шипиков, увеличивая число контактов между нейронами

Фото: Пресс-служба СПбПУ

Микрофотографии дендритного фрагмента нейрона гиппокампа мыши. А — в условиях амилоидной токсичности контакты, формируемые выростами (шипиками) на теле дендрита, разрушены. Б — тестируемый препарат в концентрации 100 нМ в присутствии амилоидной токсичности восстанавливает структуру шипиков, увеличивая число контактов между нейронами

Фото: Пресс-служба СПбПУ

Ученые лаборатории молекулярной нейродегенерации занимаются исследованием болезни Альцгеймера уже десять лет. Лаборатория была создана в 2012 году в результате победы в конкурсе мегагрантов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. «Рост и становление лаборатории стали возможны во многом благодаря тому, что студенты, которые начинали здесь работать с момента открытия и для которых были созданы условия, как в лучших лабораториях мира, уже набрались опыта и превратились в зрелых и самостоятельных ученых. Это и было главной целью программы мегагрантов Минобрнауки России, в рамках которой была создана наша лаборатория молекулярной нейродегенерации»,— подчеркнул доктор биологических наук, основатель и заведующий лабораторией молекулярной нейродегенерации Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Илья Безпрозванный. Напомним, что программа мегагрантов реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты».

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