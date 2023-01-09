Искусственный пенис показал обнадеживающие результаты

Свиньи продолжают серьезно помогать человечеству. Речь идет не о питательных свойствах, а о биологической помощи. Пересадка генно-модифицированных свиного сердца и свиных почек подала надежду на решение проблемы с дефицитом трансплантатов. И вот теперь хряки послужили для опытов по восстановлению функциональности травмированного пениса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Исследуют вопрос, чрезвычайно важный для мужчин, ученые из Южно-Китайского технологического университета, расположенного в Гуанчжоу. Ведущий автор работы Ши Сюэтао говорит, что занялся проблемой, поскольку обнаружил, что ей уделяется минимальное внимание, в то время как потребность в помощи в этой области просто огромна.

Помимо травм, объясняет он, которых на самом деле весьма много — они связаны с проявлением сексуальной активности, но мужчины стесняются обратиться за помощью,— есть еще и болезни. Например, болезнь Пейрони, при которой детородный орган мужчины искривляется из-за прогрессирующих фиброзных патологий в белочной оболочке.

Китайцы разработали искусственную белочную оболочку, которой можно заместить патологически измененную либо травмированную. Первые же опыты на хряках — самцах домашней свиньи — показали, что эректильная функция восстановилась.

Искусственная белочная оболочка имитирует микроструктуру натуральной ткани, объясняет Ши. В ее основе — поливиниловый спирт, из которого получается структура, похожая на натуральную ткань.

Ши предупреждает: пока рано обещать мужчинам, что их проблемы будут решены, но результаты обнадеживают. Впереди — исследование вопроса о том, как помочь мужской части человечества восстановить функциональность пещеристых тел пениса, продолжает ученый: обычно травмы, к сожалению, отнюдь не ограничиваются белочной оболочкой.

По материалам январского выпуска журнала Matter

Ольга Грибова