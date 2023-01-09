Житель Татарстана случайно застрелил знакомого во время охоты — СКР

В Татарстане местного 37-летнего жителя заподозрили в убийстве своего знакомого в ходе охоты. Об этом говорится в сообщении республиканского управления СКР.

Инцидент произошел вечером 5 января в Сармановском районе. Подозреваемый, будучи в пьяном виде, вместе с 30-летним знакомым незаконно охотился на зайца и косулю. У обоих при этом не было лицензий, а использовали они чужое охотничье ружье ИЖ-27. Следствие считает, что подозреваемый после того, как подстрелил косулю, попытался добить животное, но случайно выстрелил в затылок потерпевшему. Последний погиб на месте.

Вину подозреваемый признал. Детали ЧП уточняются.

"Ъ-Казань"