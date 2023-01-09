В Сочи в здании насосной станции у морского порта откроют музей архитектуры

В здании насосной станции в Сочи откроют музей архитектуры после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Станция была построена в 1970 году. По завершении ремонта в помещении разместится первый региональный филиал московского музея имени Алексея Щусева. Академик архитектуры участвовал в масштабной планировке Сочи в 30-е годы прошлого века. По проекту Щусева был построен один из санаториев курорта.

«Жители и гости будут знакомиться с историей развития города, увидят проекты наших знаменитых зданий. А на втором этаже будут проходить заседания Градостроительного совета»,— сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Посещение музея собираются сделать бесплатным для жителей и гостей курорта.

Альбина Баразгова

Читайте нас в Telegram