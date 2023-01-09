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обновлено 12:20

В Пермь зашел еще один российский бренд женской одежды

В ТРЦ «Планета» открылся магазин женской одежды Bona Fide. Как сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра, бренд Bona Fide представлен в Перми впервые. Открытие магазина состоялось 9 января.

В ассортименте нового отдела представлена спортивная одежда, аксессуары, спортивное питание, купальники, платья, майки, юбки и прочее. Магазин площадью 31 кв. м расположен на втором этаже «Планеты».

Все изделия производятся в Санкт-Петербурге. На сайте Bona Fide указано, что бренд работает на рынке с 2015 года. Компанию развивает индивидуальный предприниматель Анна Иванова. Bona Fide имеет фирменные магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре.

Отметим, что с началом спецоперации в Пермь стали активно заходить российские, турецкие и китайские бренды. Эти сети занимают площади в ТЦ, освободившиеся после ухода из РФ иностранных брендов.

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