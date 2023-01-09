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Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту передачи под застройку участка рядом с воинским захоронением в Мысхако

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить и расследовать уголовное дело о незаконной передаче участка в селе Мысхако (Новороссийск) под коммерческую застройку, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Территория примыкает к братской могиле советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

Глава СКР Александр Бастрыкин узнал о ситуации из обращения жительницы Краснодарского края в интернет-приемную ведомства. Женщина сообщила, что в селе Мысхако находится воинское захоронение, признанное объектом культурного наследия регионального значения. На примыкающей к мемориалу территории планировалось создание музея Великой Отечественной войны.

В 2021 году категория использования участка была изменена – вместо строительства объектов образования и просвещения участок перешел в зону коммерческой застройки, на нем было запланировано возведение гостиницы. При этом, как утверждает заявительница, исследований для установления фактических границ воинского захоронения не проводилось. Обращения общественников в муниципальные и надзорные органы результатов не принесли.

Анна Перова, Краснодар

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