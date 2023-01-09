Toyota Camry и «Лада Приора» стали самыми продаваемыми марками авто с пробегом на Кубани

Эксперты сервиса «Авито Авто» проанализировали продажи автомобилей с пробегом в Краснодарском крае за 2022 год и назвали самые популярные модели в трех ценовых сегментах.

По данным исследователей, автомобили в возрасте до трех лет часто рассматривают как прямую альтернативу новой машине из салона. Средняя стоимость авто с пробегом в крае в прошлом году составила 450 тыс. руб.

Самыми востребованными на Кубани стали машины с пробегом дороже 3 млн руб. В топ-5 вошли: Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класса, Toyota Land Cruiser, BMW 5-й серии и Toyota Land Cruiser Prado.

В ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн руб. самыми популярными стали: Toyota Camry, Hyundai Creta, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Kia Optima.

В ценовой категории до 1,5 млн руб. первое место занимает ВАЗ (LADA) 2107. В топ-5 также вошли ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2114 Samara, Hyundai Solaris и Ford Focus.

Альбина Баразгова

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