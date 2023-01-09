Под Сочи возобновили ремонт трассы и ввели реверсивное движение

С 9 января на двух участках федеральной автодороги А-147 Джубга – Сочи возобновили ремонтные работы и снова ввели реверс. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

Специалисты продолжили ремонт на 50-метровом участке на 122 км в Катковой Щели, где в декабре начались восстановительные работы на оползневом участке. Также работы проводят в промежутке между 143-м и 158-м километрами в Лазаревском районе Сочи. Там круглосуточно восстанавливают водоотводные трубы и лотки, а также проводят ремонт дорожной одежды. Работы планируется завершить досрочно, во втором квартале 2023 года. Сейчас готовность объекта составляет 34%.

Отмечается, что в новогодние каникулы среднесуточная интенсивность движения на трассе не превышала нормативную. Через пост проезжало от 4,4 тыс. до 11,1 тыс. машин в сутки. С началом рабочих дней ситуация не изменилась, поэтому введение реверсивных схем движения на двух ремонтных участках не создаст ощутимых проблем для водителей.

Татьяна Ручкина

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