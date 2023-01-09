Объем валовой сельхозпродукции в Татарстане по итогам 2022 года превысит 300 млрд рублей

По итогам прошлого года объем валовой сельхозпродукции в Татарстане впервые составит свыше 300 млрд руб. Об этом на заседании правительства региона сказал глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров.

По его словам, в частности, выручка сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств по итогам года составила 172,8 млрд руб.. Это на 29 млрд руб. больше, чем годом ранее.

Всего в прошлом году на развитие агропромышленного комплекса потратили 18,3 млрд руб. На эти деньги хозяйства Татарстана приобрели более 3 тыС. единиц сельхозтехники.

"Ъ-Казань"