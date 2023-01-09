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Художник Олеся Майдибор распланирует участок рядом с Темерницкой рощей в Ростове

Администрация Ростова-на-Дону выдала разрешение на планировку территории рядом с Темерницкой рощей художнику Олесе Майдибор. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Согласно документу, планировке подлежит участок площадью 39,5 га в границах: пер. Днепровского – ул. Вятской – ул. Штахановского – южной границы территориальной зоны городских лесов и особо охраняемых территорий. Также исполнитель размежует участок в 0,67 га на указанной территории. Подготовить проект необходимо в течение года.

Олеся Майдибор — известный ростовский художник, преподает в Академии строительства и архитектуры ДГТУ рисунок и живопись. Обладает рядом наград регионального и федерального уровня. По данным «СПАРК-Интерфакс» Олеся Майдибор владеет компаниями ООО «Комфорт» (управление недвижимостью), и ООО «Ум» (грузоперевозки). Также является совладельцем ООО «Карта», которое также специализируется на управлении недвижимым имуществом.

Анастасия Назарова

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