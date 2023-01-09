Правительство ввело стипендии до 20 тыс. рублей за достижения в области инженерного дела

Правительство России учредило стипендии имени С. П. Королева за значительные достижения в области инженерного дела. Выплаты будут присуждать студентам и аспирантам с 1 сентября 2023 года, говорится в пресс-релизе правительства.

Предусмотрены ежемесячные выплаты:

10 стипендий студентам вузов по 15 тыс. руб.;

10 стипендий аспирантам по 20 тыс. руб.

Кандидатов на получение стипендий должны выдвинуть ученые советы образовательных организаций. Окончательное решение о выплатах примет Минобрнауки по итогам конкурсного отбора. В комиссию включат представителей «заинтересованных организаций», экспертов, а также студентов и аспирантов, не являющихся кандидатами.