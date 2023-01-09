На Кубани за сутки выявили 14 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 14 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Новороссийске и Тбилисском районе заболели по пять человек, в Новокубанском районе — два. Еще по одному случаю выявили в Сочи и Геленджике. На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 181 человек, в стационарах — 77.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 344 098 случаев коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 332 704 человека, скончались — 11 136 пациентов.

Татьяна Ручкина

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