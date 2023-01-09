Назначен и. о. главы Мотовилихинского района

Исполняющим обязанности главы Мотовилихинского района Перми назначен Юрий Трухин, занимавший пост первого заместителя главы администрации этого же района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.
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Как сообщал «Ъ-Прикамье», 10 января истек срок контракта у бывшего главы района Александра Хаткевича. Договор с ним продлен не был.
Господин Хаткевич возглавлял район с весны 2018 года, а до этого (с 2014 года) возглавлял ДИО пермской мэрии. Считается последним действующим представителем команды бывшего мэра Перми Дмитрия Самойлова.