«Циан»: жилье в новостройках Нижнего Новгорода подорожало на 23% за год

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Нижнего Новгорода в декабре составила 141,6 тыс. руб. Цены выросли на 1,7% за месяц и на 23% за год, подсчитали аналитики «Циан».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Средняя стоимость жилья в новостройках 18 крупнейших городов России в декабре составила 138,5 тыс. руб. за кв. м. Это на 0,2% выше ноябрьских показателей и на 15% больше, чем в декабре 2021 года. Основной рост цен по итогам 2022 года пришелся на январь-апрель, сообщают аналитики, сейчас показатели стагнируют.
Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России
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Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».
В январе 2023 года спрос на рынке жилья традиционно снижается, но предложение постепенно растет. Это стимулирует застройщиков предоставлять скидки, считают эксперты.
Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «Новостройки настроились на стагнацию».