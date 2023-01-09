«Циан»: жилье в новостройках Нижнего Новгорода подорожало на 23% за год

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Нижнего Новгорода в декабре составила 141,6 тыс. руб. Цены выросли на 1,7% за месяц и на 23% за год, подсчитали аналитики «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средняя стоимость жилья в новостройках 18 крупнейших городов России в декабре составила 138,5 тыс. руб. за кв. м. Это на 0,2% выше ноябрьских показателей и на 15% больше, чем в декабре 2021 года. Основной рост цен по итогам 2022 года пришелся на январь-апрель, сообщают аналитики, сейчас показатели стагнируют.

Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России Средняя стоимость (тыс. руб. за кв. м) Динамика Локация Декабрь 2021 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 За месяц За год Москва 302 320,1 318,2 –0,60% 5% Санкт-Петербург 198,9 235,6 235,6 0,00% 18% Казань 131,8 188,4 176,4 –6,40% 34% Нижний Новгород 114,9 139,3 141,6 1,70% 23% Краснодар 126,1 131,7 138,9 5,50% 10% Ростов-на-Дону 94,9 122,9 122,7 –0,20% 29% Новосибирск 110,1 124,5 122,4 –1,70% 11% Екатеринбург 111,4 121,1 121 –0,10% 9% Красноярск 93 114,2 115,2 0,90% 24% Уфа 101,8 110,9 112,5 1,40% 11% Самара 78,3 104,9 109,3 4,20% 40% Пермь 89,2 104,9 103,3 –1,50% 16% Воронеж 79,8 95,9 97,7 1,90% 22% Омск 118,4 99,3 96,8 –2,50% –18% Волгоград 75,8 86,8 89,3 2,90% 18% Челябинск 67,6 77,6 84,2 8,50% 25% Московская область 147,4 163,5 164 0,30% 11% Ленинградская область 123,2 148,1 144,6 –2,40% 17% Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».

В январе 2023 года спрос на рынке жилья традиционно снижается, но предложение постепенно растет. Это стимулирует застройщиков предоставлять скидки, считают эксперты.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «Новостройки настроились на стагнацию».

Елена Ковалева