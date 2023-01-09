Число обращений на прямую линию с Вениамином Кондратьевым превысило 3 тысячи

По данным на утро 9 января, количество обращений в адрес губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках подготовки прямой линии превысило 3 тыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Больше всего вопросов поступает по темам жилищно-коммунального хозяйства (31%), транспорта и дорожного хозяйства (18%), социального обеспечения (12%), строительства и архитектуры (10%) и здравоохранения (7%). Более 2,1 тыс. обращений поступило через чат-бот в Telegram (@direct_line_23_bot), 629 — по многоканальному телефону администрации Краснодарского края (+7 (861) 268-60-44) и 237 — через сайт Госуслуги. Больше всего вопросов отправили жители Краснодара, Сочи, Анапы, Новороссийска, Белореченского и Туапсинского районов.

Прямая линия Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Трансляцию также будут вести в официальном аккаунте Краснодарского края во «ВКонтакте».

За последние сутки жители Краснодарского края направили в адрес губернатора более 700 обращений. По данным на 8 января, всего главе региона задали более 2,3 тыс. вопросов.

Татьяна Ручкина

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