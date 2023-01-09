В скандально известной колонии строгого режима сменили начальника

В исправительной колонии №10 ГУФСИН по Пермскому краю сменился начальник. Вместо Константина Макидона учреждение возглавил Михаил Пушин.

Как сообщает Ura.ru, в этой колонии за последние два года произошло несколько ЧП. В 2021 году несколько осужденных из-за конфликта с администрацией ранили себя гвоздями, год спустя один из осужденных совершил суицид, другого нашли с отрезанной головой в промышленной зоне колонии.

Исправительная колония №10 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в Чусовом. Учреждение имеет строгий режим содержания. Лимит наполнения составляет 2292 места, включая участок колонии-поселения на 100 мест.