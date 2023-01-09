Вице-премьер Эльвира Пинчук прокомментировала жалобы на отсутствие антибиотиков в аптеках Удмуртии

Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук прокомментировала сообщения жителей о том, что из аптек региона «пропали антибиотики». Как ответила во «ВКонтакте» вице-премьер республики, «ситуация с отсутствием определенного препарата не нова, с этим регулярно сталкиваются фармацевты». Причиной может быть недостаток сырья, перерегистрация препарата, реконструкция на заводе-производителе и завышенный спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Эльвира Пинчук подчеркнула, что покупать антибиотики без рецепта врача и заниматься самолечением крайне опасно. «Вирусные заболевания не лечатся антибиотиками, их назначают только в том случае, если к вирусу присоединилась бактериальная инфекция. Определить это и выписать нужное лекарство может только врач»,— рассказала вице-премьер региона.

«Если антибиотик действительно необходим, но привычного медикамента не оказалось на полке, ваш лечащий врач может подобрать другие подходящие лекарства. Их в соответствии с международными непатентованными наименованиями более чем достаточно»,— подчеркнула госпожа Пинчук.

