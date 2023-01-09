ВС Башкирии рассмотрит жалобу экс-тренера ХК «Салават Юлаев» Венсана Риндо

Верховный суд Башкирии назначил на 31 января судебное заседание по жалобе бывшего тренера ХК «Салават Юлаев» Венсана Риндо по иску к клубу об отказе в выплате зарплаты и премии. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда.

В октябре прошлого года судья Октябрьского райсуда Уфы Раила Нурисламова отказала в удовлетворении исковых требований канадцу. Истец просил взыскать с ХК «Салават Юлаев», в котором он проработал с июня 2021 года по март прошлого, около 1,6 млн руб. невыплаченной зарплаты, компенсации за время вынужденного прогула и премии. «Салават Юлаев» подал к Венсану Риндо встречный иск о взыскании 563 тыс. руб., который суд также отклонил.

Венера Хисамова

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