В Ростове ликвидирована авария на теплосетях в районе пр. Соколова

Ремонт аварийного участка теплосетей, снабжавших 33 дома в центре Ростова-на-Дону, завершен, информирует ООО «Ростовские тепловые сети».

«Ремонтные работы по адресу: пр. Соколова, 45 завершены. Теплоснабжение потребителей восстановлено», — сообщила пресс-служба компании.

Администрация Ростова-на-Дону накануне проинформировала горожан, что из-за устранения утечки теплоносителя на трассе без тепла 8 января остались десятки домов на пр. Соколова, ул. М. Горького, пр. Чехова, ул. Красноармейской и других. В ликвидации аварии участвовали две аварийные бригады ООО «Ростовские тепловые сети» в составе девяти человек и семь единиц автоспецтехники.

Анастасия Назарова