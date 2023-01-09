LADA Granta оказался самым востребованным бюджетным автомобилем с пробегом в Удмуртии

В Удмуртии по итогам 2022 года наиболее востребованной моделью на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 млн руб. оказался Toyota Land Cruiser Prado. Как сообщает пресс-служба Авито Авто, доля автомобиля в продажах в данном ценовом сегменте составила 5,9%. В топ также вошли Lexus RX — 5%, Toyota Land Cruiser — 4,8%, BMW X5 — 4,5%, Volkswagen Touareg — 3,2%.

В ценовом сегменте от 1,5 млн руб. до 3 млн руб. топ возглавляет Mazda CX-5 с долей 5,1%. В рейтинг также попали Hyundai Creta — 4,4%, Toyota RAV4 — 4%, Mitsubishi Outlander — 3,5%, Volkswagen Tiguan — 3,5%.

Самой востребованной бюджетной моделью на рынке автомобилей с пробегом в ценовой категории до 1,5 млн руб. в Удмуртии стал ВАЗ (LADA) Granta. Доля продаж автомобиля в данном сегменте составила 5,3%. В пятерку лидеров вошли ВАЗ (LADA) Kalina — 4,8%, ВАЗ (LADA) 2114 Samara — 3,9%, ВАЗ (LADA) Priora — 3,3%, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) — 2,7%.