В Крыму заявили об увеличении количества вбросов в соцсетях от украинских спецслужб

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в соцсетях увеличилось количество ложной информации от украинских спецслужб. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Новый год начался с активизации работы украинских спецслужб в информационном поле. Одно из главных направлений — Крым. В социальных сетях создаются чаты городов, чрезвычайных происшествий, крымского моста»,— сообщил Олег Крючков.

В связи с этим он призвал жителей республики проверять и анализировать информацию, а также доверять только официальным СМИ, сайтам и страницам.

Татьяна Ручкина

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