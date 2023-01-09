Хозяин квартиры до смерти забил девушку за флирт с гостем в Петербурге

Полиция и Следственный комитет продолжают разбираться в обстоятельствах гибели 19-летней девушки, тело которой нашли около полуночи в квартире на улице Руднева. Явку с повинной дал хозяин квартиры, 11 лет назад убивший человека броском шины из окна, пишет 9 января «Фонтанка».

Погибшая была знакома с хозяином квартиры около полутора лет, она приходила ему помогать с хозяйством, у них также были интимные отношения. По предварительной информации, девушка пришла квартиру около часа дня 8 января. К хозяину через некоторое время пришел гость, с которым они выпивали. Вечером мужчине показалось, что девушка флиртует с его гостем, после чего он якобы начал избивать обоих. Затем хозяин, по предварительной информации, позвал еще одного друга, который уже и вызвал полицию.

Девушку медикам спасти не удалось, она скончалась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте