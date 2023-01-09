В Белгороде продают офисный центр за 473 млн рублей

На продажу в Белгороде выставлен офисный центр общей площадью 7,4 тыс. кв. м на улице Корочанской, 85а. Объявление об этом опубликовано на «Авито».

Четырехэтажное здание кабинетной планировки оснащено лифтами и системой центрального кондиционирования, вместе с ним продается уличная парковка. Представитель собственника оценивает объект в 473 млн руб., отмечая, что «готов рассмотреть» и иные предложения.

В конце 2022 года в приграничном регионе был выставлен на продажу пул объектов коммерческой недвижимости. В их числе ТЦ «Спутник-интерьер» в Белгороде (275 млн руб.) и ТРЦ «Спутник-Губкин» в одноименном городе (550 млн руб.).

Сергей Калашников

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