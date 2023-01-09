Глава СКР поручил возбудить дело из-за строительства гостиницы вместо музея памяти в Мысхако

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о неправомерном переводе земельного участка рядом с воинским захоронением в селе Мысхако под коммерческое строительство. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Сейчас на этом месте находится Братская могила советских воинов, являющаяся объектом культурного наследия регионального значения. В 2021 году находящийся на границе с ней земельный участок перевели под коммерческое строительство для возведения гостиницы. При этом раньше эта территория предназначалась под размещение объектов образования, там планировалось строительство музея памяти Великой Отечественной войны.

С просьбой отреагировать на ситуацию к главе СКР обратилась жительница Краснодарского края. Сообщается, что исследований для установления фактических границ воинского захоронения не проводилось, а обращения в муниципальные и надзорные органы оказались безрезультатными.

В связи с этим глава СКР поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить и расследовать уголовное дело, а также представить подробный доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина

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