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Проект крытого ледового катка на месте ЖБК-1 получил заключение экспертизы

Компания «Ледовая арена» получила положительное заключение экспертизы на проект крытого ледового катка на месте бывшего завода ЖБК-1. Согласно данным в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации, проект предполагает также реконструкцию существующих производственных зданий на ул. Героев Хасана, 42. ООО «Ледовая арена» принадлежит инициатору проекта экс-председателю краевого правительства Николаю Бухвалову, планирующему редевелопмент ЖБК-1.

Положительное заключение экспертизы было выдано «Ледовой арене» 30 декабря. Подготовкой проектной документации занимался предприниматель Антон Катаев.

На месте бывшего завода ЖБК-1 планируется построить ледовую арену, а также мультиплекс «Город в городе: город молодых» площадью 15 тыс. кв. м. Арена займет площадь в 3,7 тыс. кв. м, сейчас там находится 8-этажный производственный корпус. Как рассказывал на презентации проекта Николай Бухвалов, ледовая арена будет представлять собой хоккейную площадку 26х60 м с необходимой инфраструктурой. Ареной смогут пользоваться детские школы хоккея, здесь будут проходить соревнования.

В мультиплексе разместятся фуд-холл, фермерский рынок, площадка для проведения мероприятий, детская зона, кинозалы и прочее. В проект инвестируют 1,8 млрд руб. На площадке «ЖБК-1» ООО «Пермские термы», принадлежащее Николаю Бухвалову и экс-гендиректору «Эр-Телеком» Андрею Семерикову, уже возводит оздоровительный банный комплекс.

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