В Татарстане школьные каникулы продлили на два дня из-за аномальных морозов

Школьные каникулы на территории Татарстана были продлены на два дня в связи с аномальными морозами. Об этом говорится в сообщении минобрнауки региона.

Выходные дни для школьников были продлены за счет весенних каникул. Кроме того, министерство рекомендовало приостановить перевозку детей на школьных автобусах и выезды детей за пределы муниципалитетов при температуре –25°С и ниже.

В министерстве напомнили, что в начальных классах сельских школ уроки отменяются при –23°С, в городских школах — при –25°С, в средних классах — при –27°С, в старших классах сельских школ — при –30°С, а в городских школах — при –32°С.

Напомним, накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Отмечалось, что в регионе возможно похолодание до –41°С.

Дмитрий Ларин, Казань