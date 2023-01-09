Воронежский губернатор наградил главу «Эконивы» Штефана Дюрра «за профессионализм»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о награждении главы холдинга «Эконива» Штефана Дюрра почетным знаком «За добросовестный труд и профессионализм». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Господин Дюрр награжден с мотивировкой «за многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Воронежской области». Он получил почетный знак в статусе гендиректора ООО «Экониватехника-холдинг», зарегистрированного в Лискинском районе.
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