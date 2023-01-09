Воронежский губернатор наградил главу «Эконивы» Штефана Дюрра «за профессионализм»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о награждении главы холдинга «Эконива» Штефана Дюрра почетным знаком «За добросовестный труд и профессионализм». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Господин Дюрр награжден с мотивировкой «за многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Воронежской области». Он получил почетный знак в статусе гендиректора ООО «Экониватехника-холдинг», зарегистрированного в Лискинском районе.

Фотогалерея Как открывали новое предприятие «Эконивы» в Воронежской области Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Творожный цех, мощность которого составляет 10 т готовой продукции в сутки, стал продолжением старого производственного комплекса Аннинского молочного завода. В запуске цеха вчера участвовали глава «Эконивы» Штефан Дюрр, воронежский губернатор Александр Гусев и глава Аннинского района Василий Авдеев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Штефан Дюрр рассказал гостям, что инвестиции в первую очередь реконструкции и модернизации предприятия составляют 841 млн руб., во вторую — оцениваются в 1,1 млрд руб. В рамках первой очереди помимо творожного цеха были возведены бытовой корпус, «станция ледяной воды» и новая электроподстанция Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Символично, что новое производство мы открываем в День знаний»,— заметил Александр Гусев. Он поблагодарил господина Дюрра «за последовательную инвестиционную политику и выполнение обещаний». Вместо символической «красной кнопки» на открытии использовали «школьный звонок» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Площадь творожного цеха составляет 300 квадратных метров. В планах «Эконивы» — удвоить производство творога до 20 т в сутки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Эконива» закупила оборудование у болгарских и российских поставщиков Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По признанию Штефана Дюрра (справа), у компании на разных молочных комплексах при всех равных условиях получается «разное молоко»: оно может, например, больше подходить для производства сыра или для использования на нужды HoReCa. Причины этого в «Экониве» еще выясняют Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Со второго этажа творожное сырье поступает вниз Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На первом этаже от сырья отделяется сыворотка. Здесь же происходит фасовка творога Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Два этапа реконструкции должны создать «не менее» 54 рабочих мест Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото На втором этапе реконструкции Аннинского молочного завода «Эконива» планирует вдвое увеличить производство творожной линии, оборудовать участок сушки молока и сыворотки, построить склад готовой продукции, котельную и высоковольтную трансформаторную подстанцию Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Сейчас у нас все более-менее хорошо — на полях, в коровниках и здесь, на заводе» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Цех по производству мороженого «Эконива» перезапустила сразу после выкупа Аннинского молочного завода у PepsoCo. Сырьем служит смесь, состоящая из молока с ферм компании и масла собственного производства Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смесь пастеризуется и фильтруется, массу приводят к однородности и формируют брикеты. Затем их отправляют в «камеру закаливания», где поддерживается постоянная температура в минус 40 градусов. Если на мороженое впоследствии будут наносить слой шоколада, брикет пробудет в камере около 25 минут; если нет — полчаса Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Перед закаливанием в брикеты добавляется палочка Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Ванильный и клубничный пломбиры из камеры закаливания сразу отправляются на упаковку Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев А эскимо погружают в ванну с шоколадом, молочным или темным – происходит глазирование Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Готовый продукт маркируется. Штрих-код системы «Честный знак» уже напечатан на упаковке: оборудованию остается ввести данные в систему Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Готовый продукт увозят на склад Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Готовый продукт увозят на склад Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На Аннинском молочном заводе «Эконива» производит ультрапастеризованное молоко Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Сырье в течение четырех секунд держат при температуре 137 градусов Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Сейчас на заводе работает две линии — на 6 и на 12 тыс. упаковок в сутки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Здесь же производится ультрапастеризованное молоко «ЭкоНива Professional Line» с повышенным (не менее 3,2%) содержанием молочного белка. В компании отмечают, что оно разработано для бариста: высокое содержание белка обеспечивает легкую взбиваемость молока в плотную пену для приготовления кофе Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев К 2025 году мощности Аннинского молочного завода «Эконивы» должны вырасти с 200 т (до модернизации) до 750 т сырья в сутки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 26 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Творожный цех, мощность которого составляет 10 т готовой продукции в сутки, стал продолжением старого производственного комплекса Аннинского молочного завода. В запуске цеха вчера участвовали глава «Эконивы» Штефан Дюрр, воронежский губернатор Александр Гусев и глава Аннинского района Василий Авдеев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Штефан Дюрр рассказал гостям, что инвестиции в первую очередь реконструкции и модернизации предприятия составляют 841 млн руб., во вторую — оцениваются в 1,1 млрд руб. В рамках первой очереди помимо творожного цеха были возведены бытовой корпус, «станция ледяной воды» и новая электроподстанция Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Символично, что новое производство мы открываем в День знаний»,— заметил Александр Гусев. Он поблагодарил господина Дюрра «за последовательную инвестиционную политику и выполнение обещаний». Вместо символической «красной кнопки» на открытии использовали «школьный звонок» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Площадь творожного цеха составляет 300 квадратных метров. В планах «Эконивы» — удвоить производство творога до 20 т в сутки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Эконива» закупила оборудование у болгарских и российских поставщиков Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По признанию Штефана Дюрра (справа), у компании на разных молочных комплексах при всех равных условиях получается «разное молоко»: оно может, например, больше подходить для производства сыра или для использования на нужды HoReCa. Причины этого в «Экониве» еще выясняют Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Со второго этажа творожное сырье поступает вниз Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На первом этаже от сырья отделяется сыворотка. Здесь же происходит фасовка творога Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Два этапа реконструкции должны создать «не менее» 54 рабочих мест Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото На втором этапе реконструкции Аннинского молочного завода «Эконива» планирует вдвое увеличить производство творожной линии, оборудовать участок сушки молока и сыворотки, построить склад готовой продукции, котельную и высоковольтную трансформаторную подстанцию Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Сейчас у нас все более-менее хорошо — на полях, в коровниках и здесь, на заводе» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Цех по производству мороженого «Эконива» перезапустила сразу после выкупа Аннинского молочного завода у PepsoCo. Сырьем служит смесь, состоящая из молока с ферм компании и масла собственного производства Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смесь пастеризуется и фильтруется, массу приводят к однородности и формируют брикеты. Затем их отправляют в «камеру закаливания», где поддерживается постоянная температура в минус 40 градусов. Если на мороженое впоследствии будут наносить слой шоколада, брикет пробудет в камере около 25 минут; если нет — полчаса Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Перед закаливанием в брикеты добавляется палочка Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Ванильный и клубничный пломбиры из камеры закаливания сразу отправляются на упаковку Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев А эскимо погружают в ванну с шоколадом, молочным или темным – происходит глазирование Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Готовый продукт маркируется. Штрих-код системы «Честный знак» уже напечатан на упаковке: оборудованию остается ввести данные в систему Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Готовый продукт увозят на склад Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Готовый продукт увозят на склад Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На Аннинском молочном заводе «Эконива» производит ультрапастеризованное молоко Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Сырье в течение четырех секунд держат при температуре 137 градусов Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Сейчас на заводе работает две линии — на 6 и на 12 тыс. упаковок в сутки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Здесь же производится ультрапастеризованное молоко «ЭкоНива Professional Line» с повышенным (не менее 3,2%) содержанием молочного белка. В компании отмечают, что оно разработано для бариста: высокое содержание белка обеспечивает легкую взбиваемость молока в плотную пену для приготовления кофе Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев К 2025 году мощности Аннинского молочного завода «Эконивы» должны вырасти с 200 т (до модернизации) до 750 т сырья в сутки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смотреть

Сергей Калашников

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