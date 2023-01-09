В новогодние праздники в Челябинской области выявили 430 нетрезвых водителей

В январские праздничные дни в Челябинской области сотрудники ГИБДД выявили 430 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Как сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области, 379 водителей привлекли к административной ответственности за управление в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В повторном вождении в пьяном виде уличен 51 водитель – их привлекут к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

211 человек привлечено к ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ за управление автомобилем без прав.

За праздничные дни в регионе зафиксировано 45 ДТП, в которых погибло восемь человек, 66 получили травмы. В числе последних 11 детей.