Красноярского депутата подозревают в дискредитации Вооруженных сил

Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрит дело об административном правонарушении депутата горсовета Константина Сенченко. Оно было возбуждено в конце декабря по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ).

Данные об административном деле содержатся в картотеке райсуда. Датой заседания указано 26 января.

Как сообщил господин Сенченко в своем аккаунте в соцсети, дело было возбуждено после одного из его постов. Он также опубликовал письмо, направленное ему председателем комиссии по депутатской этике горсовета Мариной Малышевой. Согласно документу, 29 декабря комиссия по информации, предоставленной прокуратурой, рассмотрела вопрос о нарушении Константином Сенченко правил депутатской этики. «Поскольку факт нарушения вами правил установлен, комиссия в отношении вас приняла следующую меру воздействия: указать депутату красноярского городского совета депутатов Сенченко Константину Владимировичу на недопустимость нарушения правил депутатской этики»,– говорится в письме.

По данным сайта горсовета, Константин Сенченко был избран в муниципальный парламент в одном из одномандатных округов в качестве кандидата от партии «Справедливая Россия», но в настоящее время не входит ни в одну из фракций. Как сообщал «Ъ-Сибирь», по итогам 2021 года Константин Сенченко задекларировал самые высокие доходы среди депутатов красноярского горсовета. Тогда он заработал 68 млн руб., его супруга – 93,1 млн руб.

В 2016 году Константин Сенченко стал известен тем, что раскритиковал высказывания главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес внесистемной оппозиции.

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Валерий Лавский