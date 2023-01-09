Школьные каникулы в Татарстане продлили из-за морозов

На территории Татарстана школьные каникулы были продлены на два дня. Причиной стали аномальные морозы, передает пресс-служба министерства образования и науки республики. Выходные были продлены для школьников за счет весенних каникулы.

Помимо того, Минобрнауки Татарстана рекомендовало приостановить перевозку детей на школьных автобусах и выезды детей за пределы муниципальных районов при температуре -25 градусов и ниже.

«Руководителям органов управления образования и образовательных организаций РТ рекомендовано в период сильных морозов также усилить контроль за работой систем теплоснабжения», — уточнили в министерстве.

Напомним, вчера Гидрометцентр предупредил жителей Татарстана о возможном похолодании до -41 градуса.

"Ъ-Казань"