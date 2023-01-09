Петербург оказался вторым по популярности направлением для поездок после новогодних праздников

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге самых популярных направлений для поездок на поезде после новогодних праздников. Спрос выше оказался только в Москву, следует из опроса сервиса «Туту.ру».

В Москву поехать планировали четверть всех пассажиров, а больше всего билетов оформляется именно из Петербурга. На сам Петербург приходится почти 10% запросов на железнодорожные билеты со средней стоимостью 3,2 тыс. руб. Из популярных направлений также выделили Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте