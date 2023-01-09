В Кургане из-за аномальных холодов закрыли усадьбу и резиденцию Деда Мороза

Из-за мороза и сильного ветра в Кургане отменили все уличные мероприятия и закрыли резиденцию и усадьбу Деда Мороза, сообщает официальный telegram-канал мэрии «Город Курган».

Сегодня, 9 января, не состоится запланированный ранее концерт «Лучшие новогодние песни» на Центральной площади имени В.И. Ленина. В сквере музея истории Кургана из-за погоды не работает усадьба Деда Мороза, а в центральном парке культуры и отдыха его резиденция.

По данным Курганского гидрометцентра, аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7 градусов и более ожидается в регионе до 12 января. Сегодня днем столбик термометра в Курганской области опустится до -27,-29 градусов. 9 и 10 января отменили занятия в школах c 1 по 11 классы.