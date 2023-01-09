За каникулы заболеваемость коронавирусом в Черноземье снизилась на 33%

Как подсчитал «Ъ-Черноземье» по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшую праздничную неделю со 2 по 8 января в регионах Черноземья было выявлено 492 новых случая заболевания COVID-19. Снижение в сравнении с предыдущей неделей (730) составило почти 33%. Общее число заразившихся в макрорегионе с начала 2020 года по 8 января 2023-го достигло 1 234 509. Выздоровело за неделю 575 человек (с начала 2020 года 1 210 824), умерли 13 пациентов (21 908).

В том числе:

В Белгородской области за неделю со 2 по 8 января выявлен 81 новый случай коронавируса (за все время — 164 720 на 8 января), выздоровело 83 человека (всего 162 075), умерло четверо (2 330);

В Воронежской области заболел 201 человека (всего 470 976), выздоровело 252 (всего 461 851), умерло двое (8 601);

В Курской области заболело 63 человека (всего 150 098), выздоровел 71 (всего 147 398), умер один (2 536);

В Липецкой области заболело 37 человек (всего 176 295), выздоровело 67 (172 189), умерло трое (3 944);

В Орловской области заболело 58 человек (всего 134 855), выздоровело 79 (132 712), умерло двое (1 976);

В Тамбовской области заболело 32 человека (всего 137 574), выздоровело 23 (134 539), умер один (2 521).

В целом в России с начала 2020 года по 8 января 2023-го было выявлено 21 245 559 случаев коронавируса. Выздоровело за этот период 21 826 982 человека, умерло 394 080.

Сергей Калашников

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