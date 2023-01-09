Volkswagen анонсировал электрический седан ID.7

Компания Volkswagen анонсировал ID.7 — первый в линейке марки электрический седан.

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Электромобиль, дебютировавший в статусе концепт-кара на выставке потребительской электроники CES-2023 в Лас-Вегасе, получил дизайн в стиле остальных моделей линейки ID. Концепт-кар отличается 20-дюймовыми колесами, но у серийных электромобилей будут и менее крупные диски.

Особенностью седана стал полностью переработанный салон. В распоряжении водителя миниатюрная цифровая приборная панель и 15-дюймовый тачскрин мультимедиа, дополненные проекционным экраном. Для электромобиля заявлен интеллектуальный климат-контроль.

В основу Volkswagen ID.7 ляжет платформа MEB. Базовым станет заднеприводный заднемоторный вариант, а топовые версии получат два электромотора и полный привод. В линейке появится также спортивный вариант GTX. Заявлено, что максимальный запас хода составит 700 км без подзарядки.

Премьера серийного Volkswagen ID.7 состоится во втором квартале 2023 года, а выпуск нового электромобиля наладят в Китае и Германии. Продаваться новинка будет в Европе, Китае и Северной Америке.

Максим Вершинин