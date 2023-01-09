На имущественный комплекс Гурьевского метзавода в Кузбассе не нашлось покупателей

Имущественный комплекс обанкроченного ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ) в Кузбассе не удалось продать в ходе 8-месячных торгов. Они проводились путем публичного предложения, которое было объявлено 25 апреля прошлого года и действовало до 31 декабря, когда торги были объявлены несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Об этом сказано в сообщении на сайте единого реестра сведений о банкротствах. Стартовая цена продававшегося имущества составляла 2,87 млрд руб., торги проводились со снижением цены каждые 22 дня на 57,4 млн руб. (2% от стартовой цены) до цены отсечения в 2,3 млрд руб. В комплекс было включено недвижимое и движимое имущество завода, более 60% которого, включая производственные активы, находится в залоге у шахтинских ООО «Ростовский электрометаллургический завод» и ООО «Ломпром Ростов». Они также признаны банкротами. ГМЗ был основан в 1816 году, специализируется на производстве сортового проката и помольных шаров, признан несостоятельным в ноябре 2016 года.

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Игорь Лавренков, Кемерово