На реке Большой Узень под лед ушел автомобиль с четырьмя юношами

В Новоузенском районе Саратовской области под лед провалился «ВАЗ-2110» с компанией молодежи. Эту информацию подтвердили в региональной службе спасения.

Сообщение о происшествии поступило на пульт «112» в 21.50 8 января. По предварительным данным, на реке Большой Узень в районе поселка Радищево на реке Большой Узень под лед ушла машина, в которой находились четыре человека.

Пассажиры и водитель сами выбрались на берег. Им потребовалась эвакуация. Юношей 17-19 лет доставили до ближайшего пункта жизнеобеспечения. От медицинской помощи они отказались.

Марина Ковалева