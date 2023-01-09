Профгрупорги Магнитки вновь в числе лучших

В Москве состоялась церемония награждения победителей отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг Горно-металлургического профсоюза России».

Профсоюзную организацию Группы ПАО «ММК» в финале всероссийского конкурса представляли четверо работников, однако победить удалось лишь двум из них. Первые места в разных группах заняли Владимир Алексеев, машинист крана ЛПЦ №5 ПАО «ММК» (профгруппы численностью от 50 до 100 человек) и Андрей Иванов, водитель автомобиля ООО «Автотранспортное управление» (профгруппы численностью свыше 200 человек). Всего в финал вышли представители 22 предприятий из 13 регионов страны.

Всероссийский отраслевой конкурс «Лучший профгрупорг ГМПР» проводится с 2013 года в три этапа – на уровне первичных, территориальных организаций и Центрального совета ГМПР. В Челябинской области в рамках 2-го этапа конкурсанты проходят жесткий отбор по определенным критериям общественной работы, традиционно презентуют собственные проекты профсоюзной работы.

Магнитогорцы не в первый раз становятся победителями престижного общественного конкурса. Первые места в конкурсе в разные годы занимали работники Группы ПАО «ММК: Сергей Фасалов (2013), Каламкас Габдулина (2014), Сердар Якунин (2017), Максим Завируха (2019), Лазарь Кожокарь (2019), Рамис Мусин (2020).

Стоит отметить, что профгрупорги – это всегда «неосвобождённые» общественники, интересами и проблемами родного коллектива они занимаются в свободное от основной работы время. Сегодня в структуре профсоюза Группы ММК – более 800 профгрупоргов. От того, насколько активный и неравнодушный человек стоит во главе профсоюзной группы зачастую зависит общественная жизнь всего коллектива. Сейчас в зоне внимания профсоюзных общественников - еще и семьи мобилизованных работников, которым требуется консультативная, а порой и реальная помощь в оформлении всех положенных выплат и льгот.