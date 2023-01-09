Правительство Дона установило новые выплаты к региональным наградам

С 1 января 2023 года награды выдающимся гражданам Ростовской области будут сопровождаться денежными выплатами. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Василий Голубев.

Согласно документу, звание «Почетный гражданин Ростовской области» будет сопровождаться единовременной выплатой 172,4 тыс. руб. Ранее размер денежного вознаграждения при получении данной награды составлял 100 тыс. руб.

Также в 2023 году деньгами будут сопровождаться награды, которые ранее не предусматривали такого поощрения. Вместе с орденом «За заслуги перед Ростовской областью» будут вручать 114,9 тыс. руб. Обладатели ордена Атамана Платова получат выплату в размере 114,9 тыс. руб. Медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью» сопровождается выплатой в 57,4 тыс. руб. К медали «За доблестный труд на благо Донского края» полагается 28,7 тыс. руб.

Анастасия Назарова