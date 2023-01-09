Число посетивших горнолыжные курорты Удмуртии туристов выросло на 20% в новогодние праздники

В новогодние праздники загруженность быстровозводимых модульных домиков, построенных по программе софинансирования из федерального бюджета, в Удмуртии составила 98%. Как рассказал глава региона Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания, гости приезжали со всей страны, включая Москву, Санкт-Петербург и регионы-соседи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это ответ на вопрос, кому интересно ездить в Удмуртию. Всем это интересно так же, как и жителям нашего региона ездить в другие субъекты страны. Наши предприниматели делают интересные проекты. Есть еще над чем работать — над сервисом, над программами. Но благодаря федеральной поддержке мы взяли очень неплохой старт, поэтому главам районов, особенно рядом с водоемами, ну сам бог велел. Это легальный бизнес, официально зарегистрированный предприниматель, который платит налоги и помогает вам развивать территории. Обратите особое внимание»,— заявил господин Бречалов.

Вместе с тем количество гостей из других регионов, посетивших горнолыжные курорты «Нечкино» и «Чекерил», выросло на 20% в сравнении с новогодними праздниками прошлого года. На 40% увеличилось число желающих ознакомиться с жизнью и творчеством композитора в музее-усадьбе Чайковского в Воткинске.



«Всех любителей этники не смогли принять центры национальных культур. Все было у нас в топе, все было на брони на все выходные. На стоп были поставлены брони за две недели до наступления праздников. Это еще раз говорит о том, что все наши программы этнокультуры, обряды, национальная еда привлекают большое количество желающих»,— подчеркнул глава Удмуртии.