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Вадим Шумков назвал «пинок животворящий» лучшей мотивацией для управленцев

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что лучшая мотивация для российских управленцев — это «пинок животворящий». Об этом он написал в своем telegram-канале.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По его мнению, многочисленные курсы повышения квалификации, инструменты материального и морального стимулирования, тренинги и коучинги, «преломленные через реальный управленческий опыт, свидетельствуют только о том, что наиболее эффективной российской управленческой технологией остается переживший века „пинок животворящий“».

Курганский губернатор утверждает, что пинок и молитва в сложные моменты «оживляют нашу действительность гораздо быстрее и надежнее дорогущих, но часто бесполезных импортных аналогов».

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