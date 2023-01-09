В шести индустриальных парках Кубани работают 30 резидентов

На территории Краснодарского края на сегодняшний день работает шесть индустриальных парков, в которых базируются 30 резидентов, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

«Мы активно помогаем управляющим компаниям промпарков в создании необходимой инфраструктуры на таких площадках. Для инвесторов доступны различные меры господдержки, налоговые льготы и преференции на землю», – цитируют в сообщении слова главы края.

Также сегодня в регионе на стадии создания находятся еще две площадки – в Краснодаре и Армавире. В дальнейшем индустриальные парки планируют открыть в Новороссийске, Апшеронском, Белореченском, Динском и Крымском районах.

Анастасия Назарова