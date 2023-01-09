Экс-менеджер обвиняется в присвоении около 2,4 млн рублей

В Уфе экс-главный менеджер-кассир ООО «Торговый дом ССК» 24-летняя Лидия Кин обвиняется в присвоении в особо крупном размере (ч. 4ст. 160 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в обязанности обвиняемой входило принимать от покупателей деньги, проводить их по бухгалтерской программе и передавать курьеру для доставления в главный офис, находящийся в Самаре. В августе 2021 года обвиняемая, получив деньги от контрагентов на общую сумму около 2,4 млн руб., присвоила их.

Девушка не признала вину.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы.

Майя Иванова

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