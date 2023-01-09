Дорогу в микрорайоне Ласточкино перенесут ради безопасности подхода к новой школе

Школу в саратовском микрорайоне Ласточкино планируют сдать 1 августа. Об этом было объявлено 8 января во время визита в микрорайон спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В Ласточкино, где проживает 4 тыс. человек, строят школу на 550 мест с бассейном. Ближайшие к микрорайону образовательные учреждения переполнены.

Ожидается, что новая школа примет учеников 1 сентября. Также был решен вопрос с переносом автомобильной дороги в другое место. Это сделает путь к школе более безопасным, утверждают власти.

Марина Ковалева