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Дорогу в микрорайоне Ласточкино перенесут ради безопасности подхода к новой школе

Школу в саратовском микрорайоне Ласточкино планируют сдать 1 августа. Об этом было объявлено 8 января во время визита в микрорайон спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В Ласточкино, где проживает 4 тыс. человек, строят школу на 550 мест с бассейном. Ближайшие к микрорайону образовательные учреждения переполнены.

Ожидается, что новая школа примет учеников 1 сентября. Также был решен вопрос с переносом автомобильной дороги в другое место. Это сделает путь к школе более безопасным, утверждают власти.

Марина Ковалева

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